11 out 2021

EFE Lima 11 out 2021

O Peru aplicou durante a última semana mais de 1,6 milhão de doses de vacinas contra a covid-19 e totaliza mais de 12,9 milhões de pessoas com as duas doses requeridas, cerca de 40% da população, segundo dados do Ministério da Saúde.

O relatório oficial indicou que durante a última semana foram administradas 1.663.008 doses das vacinas de Pfizer, Sinopharm e AstraZeneca no país.