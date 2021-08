Cerca de 5 mil pessoas foram retirada pelos Estados Unidos do Afeganistão nos últimos dias, e as as autoridades americanas querem acelerar o ritmo, declarou nesta quarta-feira o Chefe do Estado-Maior da Defesa, Mark Milley.

O oficial militar concedeu entrevista coletiva no Pentágono junto com o Secretário de Defesa, Lloyd Austin, na qual eles preferiram não detalhar quantas dessas pessoas são americanas e quantas são afegãs.