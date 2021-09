A União Europeia atingiu sua meta de administrar o calendário completo da vacina contra a covid-19 a 70% de sua população adulta antes do final do verão (no hemisfério norte), de acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira.

"70% dos adultos na UE estão totalmente vacinados. Quero agradecer às muitas pessoas que tornaram possível esta grande conquista. Mas temos de ir mais longe. Temos de vacinar mais europeus. E temos de ajudar o resto do mundo a vacinar. Continuaremos apoiando nossos parceiros", escreveu na rede social Twitter.