A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio começaram no ritmo da tradição japonesa, com a madeira e a história da capital do Japão como protagonistas sob as luzes brancas e vermelhas da bandeira do país.

Tóquio, que era conhecida como Edo de 1603 a 1868, apresentou uma das características que floresceram durante esse período, o uso da madeira e do serviço de carpintaria, símbolos tradicionais do cuidadoso trabalho e da arquitetura japonesa.