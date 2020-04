O presidente do Chade, Idriss Deby Itno, assinou nesta quinta-feira uma lei para abolir a pena de morte, que tinha sido autorizada há quatro anos para condenações por atos terroristas.

"A lei assinada pelo chefe de Estado tem como objetivo harmonizar a nossa legislação antiterrotista com a de todos os países do G5 do Sahel: Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e Chade, que não incluem a pena de morte por atos de terrorismo. Queremos cumprir as leis internacionais", explicou à Agência Efe o ministro da Justiça, Djimet Arabi.

A nova lei foi aprovada pela Assembleia Nacional (Parlamento) na terça-feira passada, o que gerou satisfação entre organizações defensoras dos direitos humanos locais e internacionais.

"Damos as boas-vindas à aprovação da lei que abole a pena de morte por parte dos parlamentares e agradecemos ao chefe de Estado, Idriss Deby, que tomou a decisão de assinar a lei", disse o secretário-geral da Convenção Chadiana de Direitos Humanos, Mahamat Nour Ahmat Ibedou.

A Anistia Internacional ressaltou que esta decisão é um sinal positivo para os direitos humanos no país e disse esperar que sirva para "preparar sem demora o caminho até a comutação de todas as penas de morte".

"É animador ver como as autoridades chadianas, apesar do difícil contexto de segurança ligado aos ataques do grupo armado Boko Haram, estão cumprindo seu compromisso de implementar as recomendações aceitas por seus pares com o objetivo de abolir completamente a pena de morte", disse Tity Agbahey, chefe da organização na África Central.

As últimas execuções oficialmente reconhecidas ocorreram em agosto de 2015, quando dez supostos membros do grupo jihadista nigeriano Boko Haram foram fuzilados após a comprovação do envolvimento em um duplo ataque suicida em N'Djamena. O Chade vive desde 2014 um aumento da ameaça jihadista, tanto do Boko Haram como de facções dissidentes.