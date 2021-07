subsecretário permanente de Assuntos Exteriores e chefe do serviço diplomático britânico, Philip Barton. EFE/Thomas Peter/Pool/Arquivo

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido divulgou nesta segunda-feira um pedido de desculpas por causa de uma lei que esteve em vigor no país até 1991 e que proibia pessoas do coletivo LGTBI+ de trabalhar para o serviço diplomático.

Em uma mensagem dirigida aos funcionários da pasta, o subsecretário permanente de Assuntos Exteriores e chefe do serviço diplomático britânico, Philip Barton, explicou que a lei se baseava na crença de que as pessoas LGTBI+ eram "mais suscetíveis" à chantagem, o que suporia "um risco para a segurança".