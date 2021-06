Quatro argentinos estão desaparecidos após o desabamento parcial de um prédio residencial de 12 andares nesta quinta-feira em Surfside, em Miami Beach, segundo confirmaram à Agência Efe fontes do Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano.

Embora por enquanto apenas essa informação tenha sido oficialmente divulgada, já se sabe que pelo menos outros dois argentinos se encontravam no prédio no momento do desabamento, mas conseguiram se salvar: os atores Nicolás Vázquez e Gimena Accardi, que se pronunciaram no Instagram: "Estamos bem, obrigado pela preocupação".