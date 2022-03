O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse nesta terça-feira que a guerra na Ucrânia "pode não ser uma questão curta", mas "um confronto mais longo", razão pela qual é necessário evitar medidas insustentáveis de longo prazo, como um embargo de energia contra a Rússia.

Desta forma, as sanções atuais visam infligir o maior dano possível à economia russa e ao mesmo tempo serem "suportáveis" para os países europeus, disse durante entrevista coletiva em Berlim com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.