O chanceler do México, Marcelo Ebrard, informou neste domingo que se Evo Morales decidir solicitar asilo político após sua renúncia à presidência da Bolívia, ela será concedida na embaixada do país em La Paz, onde já foram atendidos 20 membros dos poderes Executivo e Legislativo bolivianos.

"O México, em conformidade com sua tradição de asilo e não intervenção, recebeu 20 personalidades do Executivo e do Legislativo da Bolívia na residência oficial em La Paz, e se assim o decidir, ofereceríamos asilo também a Evo Morales", disse Ebrard no Twitter.