Cidade do México

EFE Cidade do México 5 jul 2022

Uma pessoa de nacionalidade mexicana está entre as que morreram durante o tiroteio ocorrido nesta segunda-feira em Highland Park, no subúrbio de Chicago, em meio a um desfile pelo Dia da Independência dos Estados Unidos, ataque que deixou seis mortos e dezenas de feridos.

"Fui informado por Reyna Torres, cônsul do México, que há um cidadão mexicano entre aqueles que perderam a vida no tiroteio que ocorreur em Chicago", informou no Twitter o ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.