O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, disse nesta terça-feira que viu cenas de repressão piores na Europa do que as que ocorreram no país caribenho no último domingo passado durante protestos que ele descreveu como "tumultos", "desordem" e "vandalismo".

"Posso dizer que já vi cenas realmente fortes de violência policial e repressão de manifestantes nas capitais europeias antes e durante a pandemia, em condições realmente diferentes", declarou o chanceler durante uma entrevista coletiva em Havana.