O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta quinta-feira que o presidente do país, Vladimir Putin, está disposto a se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e garantiu que as negociações em Belarus são o único formato viável.

Em entrevista coletiva após se reunir com os ministros das Relações ucraniano, Dmytro Kuleba, e também da Turquia - país que sediou o encontro -, Mevlut Cavusoglu, o chefe da diplomacia de Moscou garantiu, em entrevista coletiva, que Putin está disposto a sentar à mesa com Zelensky.