O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, insistiu nesta segunda-feira que os governos "que ainda têm dúvidas sobre os crimes de guerra russos" deveriam "visitar Bucha", e advertiu que as imagens do massacre ocorrido na cidade são só "a ponta do iceberg" da brutalidade da invasão.

Em entrevista coletiva em Varsóvia ao lado da chanceler do Reino unido, Liz Truss, Kuleba se referiu à descoberta de centenas de cadáveres de civis supostamente executados que foram encontrados na cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev, após a mobilização do Exército russo.