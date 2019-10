10 out 2019

EFE Roma 10 out 2019

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Antonio Rivas Palacios, fez apelo nesta quinta-feira, em discurso na abertura da IX Conferência Itália-América Latina e Caribe, realizada em Roma, na Itália, pelos três ativistas que fugiram para a Finlândia, após perderem o status de refugiados no Brasil.

"Pedimos aos países irmãos dos continentes americano e europeus que se abstenham de usar mal os instrumentos do Direito Internacional criado para zelar pela integridade e o bem-estar de pessoas em perigo, com a finalidade de proteger as pessoas processadas judicialmente por crimes horrendos que lesaram nossa sociedade e prejudicaram o cidadão de bem", disse o chanceler.