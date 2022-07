O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjártó, disse nesta segunda-feira que a Comissão Europeia (CE) e o magnata americano George Soros não só incentivam e organizam a chegada de refugiados à Europa, como os encorajam a cometer crimes.

"Chegou a hora de Bruxelas e as ONGs de Soros pararem de incentivar e organizar a migração", disse Szijjártó na cidade de Subotica, na Sérvia, onde se encontrou com o chanceler do país vizinho, Nikola Selakovic.