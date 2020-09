O ministro interino das Relações Exteriores do Líbano, Charbel Wehbe, testou positivo para Covid-19, menos de uma semana depois de se reunir com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, informou nesta quarta-feira a assessoria de imprensa da Chancelaria.

"O resultado do teste de PCR realizado no ministro das Relações Exteriores, Charbel Wehbe, foi positivo, após um primeiro teste realizado anteontem, que precisava de confirmação. Desde então, o ministro Wehbe está em quarentena de duas semanas", diz o comunicado.