O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, confirmou nesta terça-feira que se reuniu com "amigos e colaboradores" para lançar sua campanha presidencial em 2024, embora tenha dito que por enquanto continuará à frente da Chancelaria.

"Estamos preparados para participar de acordo com as regras que forem dadas no momento. Foi o que foi dito (na reunião)", revelou Ebrard na entrevista coletiva matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.