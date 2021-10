EFE Cidade do México 19 out 2021

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, durante uma coletiva nesta terça-feira. EFE/Presidência do México

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, negou nesta terça-feira qualquer responsabilidade pelo acidente na linha 12 do metrô da Cidade do México, construída quando ele governava a capital do país.

"Cumpri o meu dever naquela altura, fiz o que tinha de fazer", disse o chanceler, durante entrevista coletiva no Palácio Nacional.