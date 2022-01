O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, se reuniu nesta quinta-feira, em Santiago, com o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, e disse que ambos estão interessados em fazer com que "a voz da América Latina recupere o peso em nível internacional".

"Quanto mais próximos os maiores países da América Latina estiverem, melhor estaremos, como demonstra o progresso que conseguimos fazer na pandemia", disse Ebrard.