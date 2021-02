O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo, recebeu nesta segunda-feira do chefe da Casa Civil da Presidência da República, Juan Ernesto Villamayor, a documentação técnica sobre o Anexo C do Tratado de Barragem de Itaipu, prevista para renegociação com o Brasil em 2023.

A documentação, elaborada ao longo de 2020 pela Equipe de Negociação formada pelo governo, aborda este anexo, onde estabelece que cada país receba 50% da energia, mas deve vender ao outro parceiro o que não utiliza.