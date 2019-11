Foto cedida pelo ministério de Relações Exteriores da França que mostra o titular da pasta, Jean-Yves Le Drian (3 esq.-abaixo) após uma reunião com nove governadores brasileiros que se opõem às políticas do presidente do país, Jair Bolsonaro. EFE/Ministério de Relações Exteriores da França

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, se reuniu nesta terça-feira, em Paris, com os governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), aos quais enfatizou que o país está determinado a cooperar com "todos os Brasis".

A agenda ambiental foi o foco da reunião entre o ministro e os governadores brasileiros, que confirmaram a "determinação" para levar adiante o roteiro conjunto firmado em Brasília no dia 29 de julho para "realizar projetos que vinculem objetivos de desenvolvimento sustentável e serviços públicos de qualidade".