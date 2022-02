O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, garantiu nesta quinta-feira que as tropas do país voltarão às bases após os exercícios militares conjuntos em Belarus, algo que, segundo ele, não ocorre com a alocação de efetivo e de armamento aliado na Europa Oriental.

"Depois das manobras, as tropas voltam para seus quartéis, o que é habitual. No que se refere a duração, é um direito soberano de cada governo", disse o chanceler, em entrevista coletiva realizada logo após reunião com a ministra de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss.