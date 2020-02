O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, iniciou sua mais recente turnê pela América Latina com uma breve parada em Cuba, onde teve um encontro com o chanceler cubano, Bruno Rodriguez, de acordo com publicações feitas nesta quinta-feira pela mídia da Ilha.

Rodriguez recebeu Lavrov ontem à noite, em Santiago de Cuba, a segunda cidade mais importante do país. Juntos, eles homenagearam o herói da independência, José Martí, e ao ex-presidente cubano, Fidel Castro, no cemitério de Santiago Ifigênia.

Os ministros confirmaram o "excelente estado das relações bilaterais", que completa 60 anos em 2020, e reafirmaram a vontade de continuar apoiando vários "projetos comuns que estão indo bem", informou a estatal "Agência Cubana de Notícias".

O chanceler cubano também expressou a admiração da ilha "pelo papel que a Federação Russa desempenha na defesa da paz e segurança internacionais, em um momento particularmente conturbado".

Após sua breve estadia em Santiago de Cuba, Sergey Lavrov viaja hoje para o México, onde planeja se reunir com seu ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, e rever os pontos de vista sobre a agenda bilateral e fortalecer a coordenação.

Do México, o ministro russo seguirá para a Venezuela onde terá um encontro com o presidente do país, Nicolás Maduro, o vice-presidente Delcy Rodríguez e o chanceler Jorge Arreaza.

Em julho do ano passado, Lavrov esteve na reinauguração, ao lado do ex-presidente Raul Castro, de uma estátua emblemática no Capitólio de Havana, reparada graças a um milionário doador russo.

A Rússia é um dos dez principais parceiros comerciais de Cuba, que define sua parceira com esse país como estratégica.

Durante décadas, Havana manteve uma estreita parceria com a extinta União Soviética, cuja desintegração mergulhou o país em uma grave crise durante a década de 1990 devido à retirada dos subsídios substanciais que recebia do bloco comunista.