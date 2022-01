O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Félix Plasencia, pediu neste sábado ao presidente Jair Bolsonaro, que autorize voos e transferências terrestres que permitam o retorno de migrantes venezuelanos que estão no Brasil.

"O que o senhor Bolsonaro deveria fazer é autorizar os voos e transferências terrestres (do plano do governo) 'Volta à Pátria' para facilitar a migração de retorno dos venezuelanos que querem fugir de sua gestão desastrosa da 'gripezinha' (como Bolsonaro chamou a covid-19) e sua capacidade nula de controlar a pandemia", escreveu Plasencia no Twitter.

Em sua mensagem, ele respondeu a uma notícia da última quinta-feira em que Bolsonaro agradeceu a ajuda oferecida pela Argentina diante da emergência causada pelas chuvas na Bahia e esclareceu que rejeitou a oferta porque não era a mais adequada.

Além disso, ele argumentou que uma melhor ajuda seria receber parte dos refugiados venezuelanos no Brasil.

"Agradeço ao Alberto Fernández pelo oferecimento, mas 10 pessoas não iam nos ajudar muito, talvez até atrapalhassem um pouco. Se tiver outra coisa para a Argentina oferecer, agradeço de coração. Se outros países da América do Sul quiserem colaborar e receber venezuelanos, estamos prontos para mandar venezuelanos que chegam às centenas ao Brasil. Quem quiser colaborar nesse sentido, é só entrar em contato com o embaixador", disse Bolsonaro. EFE

