O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, participa neste domingo de uma reunião com o chanceler da França, Jean-Yves Le Drian, em Biarritz, no sudoeste do país europeu, onde acontece a cúpula do G7.

A decisão do encontro foi uma iniciativa francesa e tomada ontem à noite, quando foi constatado no jantar informal de líderes do grupo que "havia elementos que permitiam uma boa convergência" para que fossem debatidas as tensões envolvendo a república islâmica, segundo fontes do Palácio do Eliseu, que acrescentaram que Zarif não deve se encontrar com representantes dos Estados Unidos no evento.