Os chanceleres de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai iniciaram uma reunião virtual nesta quarta-feira que antecede a cúpula presidencial do Mercosul de amanhã e na qual, entre outros temas, será abordada a estratégia comercial do bloco, o que tem gerado fortes diferenças internas nos últimos meses.

Segundo informaram à Agência Efe fontes da chancelaria da Argentina, que ocupa a presidência semestral do grupo, a reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC) reúne o brasileiro Carlos Alberto França, o argentino Felipe Solá, o paraguaio Euclides Acevedo e o uruguaio Francisco Bustillo.