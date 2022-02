Os ministros da Defesa, Walter Braga Netto, e das Relações Exteriores, Carlos França, se reunião no próximo dia 16, em Moscou, com os titulares das pastas do governo da Rússia, em primeira reunião no formato "2+2", conforme informou nesta terça-feira a porta-voz da diplomacia do país do Leste Europeu, Maria Zakharova.

"No curso das consultas, está sendo planejado um intercâmbio detalhado de opiniões sobre o amplo espectro de assuntos da agenda global e regional, a interação dos dois países na ONU e no Conselho de Segurança, de que o Brasil é membro não permanente neste ano de 2022 e em 2023", afirmou a diretora de informação da Chancelaria russa.