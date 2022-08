A atriz e modelo sul-africana Charlbi Dean, que atuou no filme "Triangle of Sadness", vencedor da Palma de Ouro da última edição do Festival de Cannes, morreu na segunda-feira, em Nova York, como consequência de uma doença, informou a imprensa local.

Dean, de 32 anos, morreu devido a uma doença repentina, sobre a qual não foram divulgados detalhes.