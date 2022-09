O rei Charles III esteve pela primeira vez nesta segunda-feira como soberano do Reino Unido no Parlamento autónomo de Holyrood, em Edimburgo, onde agradeceu a população da Escócia pelo "verdadeiro afeto" que tinham com a mãe dele, a rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos na semana passada.

"Sei que o Parlamento escocês, e as pessoas da Escócia compartilham comigo o profundo sentimento de perda após a morte de minha mãe", afirmou o monarca, depois que a câmara aprovou uma moção de condolências pela morte da rainha.