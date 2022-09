Charles III afirmou nesta segunda-feira, no primeiro discurso como monarca no Parlamento do Reino Unido, que reinará de forma "abnegada", como fez a mãe, Elizabeth II, e com respeito "aos princípios constitucionais".

O rei relembrou o legado da rainha, que morreu na última quinta-feira, aos 96 anos, em resposta às mensagens de condolências que foram transmitidas pela Câmara dos Lordes (alta), John McFall; e dos Comuns (baixa), Lindsay Hoyle.