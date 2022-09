O rei Charles III mostrou nesta sexta-feira uma face mais sociável e amável ao apertar as mãos e saudar pessoalmente as centenas de admiradores que aguardavam sua chegada ao Palácio de Buckingham, em Londres.

Vestido com um terno escuro, o filho mais velho de Elizabeth II e do príncipe Philip trocou algumas palavras com a multidão, que lhe sorriu carinhosamente e em dado momento cantou os primeiros versos do hino nacional “God Save the Queen”, mudando a palavra rainha por rei para entoar o novo “God Save the King”.