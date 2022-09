O rei Charles III do Reino Unido reafirmou seu "compromisso mais profundo" com o País de Gales nesta sexta-feira, em um discurso no Parlamento galês durante uma visita antes do funeral de Elizabeth II, marcado para a próxima segunda (19).

O novo monarca britânico chegou a Cardiff de helicóptero, de manhã, acompanhado pela esposa, a rainha consorte Camilla, e ambos assistiram a um culto na catedral da cidade, onde foi prestada homenagem a Elizabeth II, que morreu no último dia 8, aos 96 anos.