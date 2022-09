Sucessor de Elizabeth II como monarca do Reino Unido, Charles III será proclamado rei amanhã no Conselho de Adesão, informou nesta sexta-feira o Palácio de Buckingham.

De acordo com um comunicado divulgado pela família real britânica, "Sua Majestade, o Rei, será proclamado no Conselho de Adesão às 9h GMT (6h de Brasília) nos (assim chamados) Apartamentos de Estado no palácio de St. James, em Londres".