O rei Charles III e a rainha consorte Camilla desembarcariam nesta terça-feira na Irlanda do Norte, na primeira visita ao país desde a proclamação do novo monarca, ocorrida no último sábado.

O casal chegaria por volta de 8h (de Brasília) ao aeroporto de Belfast, em voo procedente de Edimburgo, na Escócia, onde está o corpo da rainha Elizabeth II desde o último domingo.