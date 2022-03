Os chefes de Estado e governo da União Europeia (UE) renovaram até 2024 o mandato do presidente do Conselho Europeu, o liberal belga Charles Michel, à frente da instituição que representa os líderes dos Estados-membros do bloco.

"O Conselho Europeu reelegeu nesta quinta-feira Charles Michel como presidente para um segundo mandato de dois anos e meio, de 1º de junho de 2022 até 30 de novembro de 2024", informou a instituição em comunicado.