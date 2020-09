O semanário satírico francês "Charlie Hebdo" levará às bancas na quarta-feira as charges de Maomé, pelas quais em 2006 tornou-se alvo de jihadistas, que finalmente atacaram a redação 11 anos depois, matando 12 pessoas, coincidindo com o início do julgamento do massacre amanhã.

As charges da edição desta semana já estão disponíveis nesta terça no site da revista francesa.