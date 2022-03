O cantor, compositor e produtor Charly García foi internado no Instituto Argentino de Diagnóstico e Tratamento, localizado na cidade de Buenos Aires, segundo revelou nesta quarta-feira a assessoria de imprensa do astro local do rock.

Uma nota oficial informa que o artista está hospitalizado desde 22 de fevereiro, devido a uma "queimadura extensa no membro inferior esquerdo, provocada por um acidente doméstico".