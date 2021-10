Conhecidas como cúpulas do clima, as COPs, ou Conferências das Partes, cuja 26ª edição será realizada em Glasgow de 31 de outubro a 12 de novembro, constituem o fórum político de mais alto nível para enfrentar a crise climática.

O presidente nomeado para a COP26, Alok Sharma, explicou que "o principal objetivo do evento é "limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau Celsius" e que, para isso, "os dados científicos indicam que teremos que produzir menos carbono do que tiramos da atmosfera", o que é conhecido como "zero líquido", até a segunda metade do século.