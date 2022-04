O chavismo encerrou nesta quarta-feira a Cúpula Internacional Contra o Fascismo, que começou na segunda-feira para lembrar os 20 anos do golpe contra Hugo Chávez, e terminou hoje, quando há duas décadas o então presidente voltou ao poder, dois dias depois da tentativa de derrubá-lo.

O conclave contou com a presença de cerca de 200 convidados de 52 países, conforme explicou o Ministério das Relações Exteriores venezuelano, instituição responsável pela organização do evento, em coordenação com as pastas de Comunicação e Cultura.