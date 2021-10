29 out 2021

EFE Caracas 29 out 2021

O presidente do Parlamento da Venezuela, o chavista Jorge Rodríguez. EFE/Arquivo

O presidente do Parlamento da Venezuela, o chavista Jorge Rodríguez, prometeu nesta quinta-feira, durante o início da campanha para as eleições regionais e locais de 21 de novembro, que o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) derrotará a oposição através da "via eleitoral".

"Sabemos que vamos derrotá-los e vamos derrotá-los através das eleições", disse o chefe da Assembleia Legislativa em comício, no qual criticou os candidatos da oposição que deixaram o país, alegando sofrer perseguição política, e voltaram "agora" para participar nas eleições.