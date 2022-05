O governo da Espanha destituiu nesta terça-feira a diretora do Centro Nacional de Inteligência (CNI), Paz Esteban, após uma forte controvérsia sobre espionagem a políticos defensores da independência das regiões de País Basco e Catalunha, assim como aos telefones do próprio chefe do Executivo, Pedro Sánchez, e dos ministros de Defesa e Interior.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, responsável pelo CNI, negou hoje que Esteban tenha sido "destituída", mas "substituída" por Esperanza Casteleiro, uma pessoa de sua máxima confiança na pasta e com ampla experiência nos serviços secretos espanhóis.