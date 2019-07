A chefe da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos (USBP), Carla Provost, fez parte de um grupo privado no Facebook no qual os integrantes supostamente fizeram brincadeiras racistas sobre imigrantes e piadas de tom sexual sobre congressistas de origem hispânica, revelou nesta sexta-feira o site "The Intercept".

A reportagem afirma que Provost integrava o grupo privado e que, três meses depois da nomeação, em agosto de 2018, ela postou um comentário na página, mas o "Intercept" não revelou se a principal autoridade da USBP era um membro ativo quando o escândalo foi revelado no último dia 1º.