O general Abdelfatah al Burhan, chefe das Forças Armadas do Sudão, revelou nesta terça-feira o paradeiro do primeiro-ministro do país, Abdalla Hamdok, que foi detido ontem, logo depois do golpe que destituiu o chefe de governo.

"Ninguém o sequestrou, nem o agrediu. Ele está na minha casa", disse Al Burhan, em entrevista coletiva concedida em Cartum.