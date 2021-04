A chefe da epidemiologia do governo da Bolívia, Maria Bolivia Rothe, renunciou ao cargo nesta terça-feira em pleno início da campanha de vacinação no país e em meio a denúncias de escassez de doses de vacinas contra a covid-19, algo que o governo do presidente Luis Arce negou.

Rothe confirmou a renúncia através de sua conta no Twitter, na qual enfatizou que sua saída se deve a "razões estritamente pessoais" e não por "discordâncias" com o ministro da Saúde, Jeyson Auza, ou com representantes da pasta.