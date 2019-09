A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta terça-feira que na próxima semana serão iniciadas as rodadas de diálogo com os representantes de movimentos populares, para tentar resolver o conflito que já dura 100 dias, com manifestações a favor da democracia.

Lam explicou em entrevista coletiva que se reunirá com "entre 100 e 200" cidadãos, para iniciar um programa oficial de conversações, em uma tentativa de estabelecer uma conexão com a população e encontrar uma saída para a crise política local.