O diretor da polícia de Sinaloa, Joel Ernesto Soto, foi assassinado nesta segunda-feira, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública desse estado do noroeste do México.

"Em um ataque covarde nesta manhã, infelizmente, o diretor da polícia, Joel Ernesto Soto, perdeu sua vida. Os eventos ocorreram na auto-estrada Los Mochis-Culiacán. Nossas mais profundas condolências à família e à sociedade de Sinaloa que perdeu um grande homem", escreveu o secretário Cristobal Castañeda em sua conta no Twitter. O ataque aconteceu depois que a corporação liderada por Soto conduziu várias operações nos últimos dias na cidade de Culiacán e em outras áreas do estado, nas quais foram detidos supostos assassinos do Cartel de Sinaloa, que já foi chefiado por Joaquin "El Chapo" Guzman.