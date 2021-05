EFE/ITALIAN FIRE AND RESCUE SERVICE

O chefe de operações do teleférico que caiu no norte da Itália no último dia 23 de maio, matando 14 pessoas, reconheceu nesta sexta-feira que desativou o sistema de trava de emergência para resolver uma anomalia, mas não pensou que um cabo pudesse se partir e causar um acidente.

A informação foi confirmada hoje por seu advogado, Marcello Perillo, que explicou em declarações à imprensa italiana que Gabriele Tadini não estava consciente do risco real dessa decisão.