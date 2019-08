O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, almirante Craig Faller, afirmou nesta quinta-feira que a única preocupação militar do país sobre a situação da Venezuela é trabalhar no planejamento do que chamou de "dia seguinte" à queda do regime de Nicolás Maduro.

Em visita a Natal, onde participou de uma reunião com os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas dos países da região, Faller negou em entrevista coletiva que os EUA estejam planejando uma intervenção militar na Venezuela e disse que a preocupação do Comando Sul é apoiar a transição democrática no país após o fim do regime de Maduro.