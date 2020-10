O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, e outros integrantes do alto escalão do Pentágono foram obrigados a entrar em quarentena, segundo informações publicadas nesta terça-feira por diversos jornais locais.

De acordo com "The New York Times" e "The Wall Street Journal", praticamente todos os principais assessores militares do presidente do país, Donald Trump, terão que ficar isolados, depois da notificação de um resultado positivo em teste para o novo coronavírus.