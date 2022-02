O secretário de Defensa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, defendeu nesta terça-feira que seja evitado um "conflito maior" com a Rússia, durante reunião realizada em Washington com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba.

O chefe do Pentágono, no princípio do encontro, elogiou a resposta ponderada de Kiev, além dos apelos do governo ucraniano por uma "solução diplomática para o conflito, diante da "agressão, provocação e falsas acusações da Rússia".